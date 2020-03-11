Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2945
  • 7,0443
  • 320.678
  • 95515
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Milli Savunma Bakanı Akar: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. 'Rus heyetle görüşmeler devam ediyor.' diyen Akar, "Görüşmeler olumlu devam ediyor. Sözlerimizi tuttuk. Rusya'dan da bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyetiyle görüşmelerle ilgili, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akar, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyor, ona çalışıyoruz." dedi.


Kolonyacılar ham madde sıkıntısı yaşıyor

Kolonyacılar ham madde sıkıntısı yaşıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeleri imha edildi

2020 yılında hangi felaketler yaşandı?