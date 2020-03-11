Milli Savunma Bakanı Akar: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. 'Rus heyetle görüşmeler devam ediyor.' diyen Akar, "Görüşmeler olumlu devam ediyor. Sözlerimizi tuttuk. Rusya'dan da bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyetiyle görüşmelerle ilgili, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Akar, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyor, ona çalışıyoruz." dedi.