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  3. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü.

Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede iki Bakan, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

AA

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