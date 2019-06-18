Milli Piyango yılbaşı talihlisi 70 milyon lirayı aldı mı?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira verilmişti. Büyük ikramiyenin olduğu biletin Kadıköy Şubesine sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisinden satıldığı öğrenildi. Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresine başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi. 70 milyon liranın alınmaması sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bugün ekşisözlük'te yine konu ile ilgili bir başlık vardı.

İŞTE YAPILAN YORUMLAR

Yılbaşı gibi çekiliş biletleri malum 1 ay öncesinden satılıyor. adam arada ölmüş bile olabilir. kim bilir.

Bu arada 6 ay oldu. sırf faiz kaybı 7-8 milyon tl. :/

Bence alınmayacak paradır. biirisi 8-10 tane aldı kaybetti birini, bi yere düştü unutuldu gitti.

Kim ulen bu.. bir insan niye 70 milyon lirasını gidip almaz..

Biletin kaybolma ihtimali yüksektir. ya da uygun zamanı bekliyordur parayı alıp kaçacaktır.