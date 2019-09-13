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  3. Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te gösterilecek

Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te gösterilecek

Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te gösterilecek

TUSAŞ, "Milli Muharip Uçak"ın birebir modelini ilk kez "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde sergileyecek.

TUSAŞ, "Milli Muharip Uçak"ın birebir modelini ilk kez "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde sergileyecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ), yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği milli projeler sergilenecek.

Fransa'daki Paris Air Show'da tanıtımı yapılan ve dünyanın sayılı teknolojilerinden 5. nesil savaş uçağı olarak yerini alacak Milli Muharip Uçak'ın (MMU) birebir modeli de ilk kez TEKNOFEST'te görülecek.

HÜRKUŞ GÖSTERİ YAPACAK

MMU'nun yanı sıra Gökbey, ANKA, Aksungur, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET'in de bulunacağı festivalde, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak.

"OPERASYON ATAK" MOBİL UYGULAMASI

TEKNOFEST kapsamında ilk kez "Operasyon ATAK" mobil uygulaması, oyun tutkunlarının beğenisine sunulacak.

"BU PROJE TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL GENÇLERİNİN ESERİ OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, MMU Projesi'ne ilişkin, "Kararlılıkla bu milli projemizin gerçekleştirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin yeni nesil gençlerinin eseri olacak." dedi. 

AA

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