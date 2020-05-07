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  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından EBA ile ilgili paylaşımda bulundu Selçuk, EBA'ya olan ilginin her geçen gün arttığını vurguladı, yeni rekorun kırıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi

Tıklanma: 1.2 milyar

Aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383

Canlı ders: 978 bin 313

Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler.


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