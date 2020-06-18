Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Karneler nasıl alınacak?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları

"Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık."

Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karnelerini e-okuldan almalarını istediklerini söyledi. Orta öğretim seviyesinde randevulu olarak, birkaç haftaya yayılarak okullardan karne alabileceklerini kaydetti. Teşekkür ve takdir belgelerinin de randevulu olarak okullardan alınabileceğini dile getirdi.

"Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı."

Selçuk, "Yaz tatili ne kadar uzun olursa bir sonraki senin telafisi o kadar zor oluyor. Unutmayı telafi etmek zaman ister, kayıp olur. O yüzden yazı verimli geçirmemiz lazım. Türkiye'deki herkes 'Benim şuna ihtiyacım var' deyip bulamadığı hiçbir şey olamaz. Biz her şeyi sunalım. Ortaokul çocuklarımıza aplikasyonlar geliyor, liseler için farklı uygulamalarımız var. Her gün yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri vereceğiz. Kitapları pazartesi, salı günü tanıtacağız ve hemen okullar velilere ulaştıracağız. Temmuz'da herkesin eline ulaşmış olacak" diye konuştu.