Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4879
  • 8,8377
  • 466.327
  • 1089.6
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
08 Eylül 2020 Salı 19:09 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
AA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencileri için dile getirilen ifadelerin kabul edilemez olduğu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, şu açıklamayı yaptı:

"İstisnasız tüm öğrencilerimizin yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz."
G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
Türkiye ve İran'dan ortak bildiri: Terör örgütlerine karşı mücadele her iki ülkenin sorumluluğu
Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Apple iPhone 12 tanıtım tarihini açıkladı!
Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Polis operasyonundan önce gizli geçitten kaçtı

Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Polis operasyonundan önce gizli geçitten kaçtılar

Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' balığ

Saros Körfezi'nde ''İspanyol dansçısı'' balığı görüntülendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da

Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da