Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Afet tatbikat ve eğitimlerinin faydasını gördük

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda gerçekleştirilen afet tatbikatlarının önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Resmî Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

“Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkartan, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim.”