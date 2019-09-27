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  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Afet tatbikat ve eğitimlerinin faydasını gördük

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Afet tatbikat ve eğitimlerinin faydasını gördük

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Afet tatbikat ve eğitimlerinin faydasını gördük

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, afet tatbikatlarına yönelik hassasiyetin önemine dikkat çekti. İstanbul’da dün yaşanan depremde çocukların okullardan sükunetle çıkarıldığını belirten Selçuk, “Korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda gerçekleştirilen afet tatbikatlarının önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Resmî Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

“Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkartan, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim.”

İstanbul’da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bütün okullar tatil edilmişti. İstanbul Valiliğinden bugün yapılan açıklamada da 9 ilçedeki 14 okulun detaylı inceleme amacıyla tatil edildiği bildirildi.

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