Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, ''Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Ekonomik tablonun büyüklüğü bu sürecin uzamasına yol açıyor. Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir yönde gerçekleşmesi. Kamu kaynaklarıyla bir çözüm planımız olmadığını söylemek isterim' dedi.