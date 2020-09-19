Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı... Tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık." dedi.

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu bildirdi.