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03 Ekim 2020 Cumartesi 18:42 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurulacak
DHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dijital eğitim platformu EBA'nın KKTC'de kurularak çok yakında erişime açılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital eğitim platformu EBA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de kurularak çok yakında erişime açılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak."
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