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  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk
12 Ekim 2020 Pazartesi 10:48 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde 2. aşamanın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduklarını belirterek, "Tabletlerin dağıtımına bu haftadan itibaren başlıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. 

Yüz yüze eğitimde 2. aşamanın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk,  "Tabletlerin dağıtımına bu haftadan itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk, 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduklarını belirterek, "Tedbirlerimizi alırken hem dünyayı izliyoruz hem de Türkiye'nin farklı yerlerindeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz." şeklinde konuştu. 

Bakan Selçuk, öğrenci sayısına bakılmaksızın bütün köy okullarının açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldıklarını aktardı. 

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a> / <a hr

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