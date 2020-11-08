08 Kasım 2020 Pazar 11:11 | Son Güncelleme:
Milli Anadolu Ankası 2020 Tatbikatı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ile Milli Anadolu Ankası 2020 Tatbikatının tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ile Milli Anadolu Ankası 2020 Tatbikatının tamamlandığını duyurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "26 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında (Konya) millî unsurların katılımı ile icra edilen Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadesine yer verdi.