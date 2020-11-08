  • $8,5205
  • 10,1435
  • 534.824
  • 1191.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Kasım 2020 Pazar 11:11 | Son Güncelleme:

Milli Anadolu Ankası 2020 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ile Milli Anadolu Ankası 2020 Tatbikatının tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ile Milli Anadolu Ankası 2020 Tatbikatının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "26 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında (Konya) millî unsurların katılımı ile icra edilen Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadesine yer verdi.

<p>Ankara'da belediye otobüsünde bulunan bir kadının telefonda konuştuğu kişiye Kovid-19 testinin po

Testinin pozitif çıktığını ağzından kaçırdı: Belediye otobüsünde Kovid-19 paniği

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Şimdiye kadar hep yararından bahsedilen muzun zararları neler?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.