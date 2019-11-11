'Milli Ağaçlandırma Günü' dünyaya örnek olacak: 11 milyon fidan bugün toprakla buluşacak

Yelda GÖKDAĞ

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde gerçekleştirilecek “11 milyon fidan dikimi” etkinliği bugün saat 11.11’de Ankara’da başlayacak. Resmi törende ilk fidan dikimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Erdoğan’ın yanında, Twitter’daki paylaşımıyla ‘Ağaçlandırma Bayramı’ fikrinin sahibi olan Enes Şahin de yer alacak. Daha sonra çeşitli illere canlı bağlantılar yapılacak.

ÜÇ SAATTE 2 REKOR

81 ildeki 2023 noktada, 3 saatte tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Emine Erdoğan’ın sahiplendiği fidan ise memleketi Siirt’te ekilecek. Çorum’da ise 301 bin 111 fidan dikilerek ‘1 saat içinde en fazla fidan dikme’ rekoru kırılacak. Fidan dikilirken çekilen fotoğraflardan oluşacak dijital albüm de ‘Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek.

HER FİDAN BİR İSİM TAŞIYOR

Ağaçlandırma seferberliği öncesi vatandaşlara, “Geleceğe Nefes” (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden Türkiye’nin istediği bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendisinin ve aile bireylerinin isimlerini verme imkanı tanındı. Yoğun talep nedeniyle sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı.

2023’E KADAR 7 MİLYAR FİDANA ULAŞACAK

Ekilen fidanlar, 3 yıl boyunca takip edilecek. 2023’e kadar her yıl ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde yapılacak dikimlerle binlikte fidan sayısı 7 milyara ulaşacak. Gelecek yıllarda sadece iğneli ve yapraklı ağaçlar değil, tıbbi ve aromatik bitkilerin de dikimi gerçekleştirilecek.

GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan, Twitter’dan “#11milyonfidan” etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz.”