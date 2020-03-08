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Miçotakis'ten Türkiye'ye hadsiz suçlama

Miçotakis'ten Türkiye'ye hadsiz suçlama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2016 yılında yapılan sığınmacı anlaşmasının 'Türkiye yüzünden öldüğünü' söyledi.

Avrupa'nın verdiği sözlerini tutmasının ardından Ankara göçmenlere Avrupa'nın kapılarını açtı. Türkiye'nin kararı sonrası panikleyen Atina yönetiminden ise yeni bir açıklama geldi.

Amerikan CNN International televizyonuna konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2016 yılında yapılan sığınmacı anlaşmasının Türkiye yüzünden "öldüğünü" söyledi. Yunan Başbakan, "Suriye'de olanlar yüzünden Türkiye'nin anlaşmayı tamamen delmesi üzerine anlaşma öldü" ifadesini kullandı.

Miçotakis, "Avrupa'nın Türkiye'nin şantajlarına boyun eğmeyeceğini" ifade ederken "Krizi büyüten biz değiliz, sınırlarımızı koruyoruz" sözlerini sarf etti.


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