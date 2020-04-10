MHP'li Feti Yıldız'dan koronavirüs açıklaması

Koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırılan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter'dan açıklama yaptı. Yıldız, testinin negatif çıktığını ve bugün eve geçtiğini söyledi.

Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

Hastanede yapılan tahlil ve testlerin tamamı negatif çıkmıştır. Bugün eve geçtim. Esasen temasım olan çalışanımızın da tüm tahlilleri negatif çıkmıştır. Bu süre içinde arayan, mesaj ve haber gönderen herkese teşekkür ederim. Her şeye rağmen biz 83 milyonluk büyük bir aileyiz.