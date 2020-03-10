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  3. MHP Parti Grup Toplantısı... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Parti Grup Toplantısı... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor

Son Dakika Haberleri.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

İşte Bahçeli'nin konuşmasından önemli satırbaşları;

Türkiye ve Yunanistan sınırında yaşayan ilkel ve iç yaralayıcı olaylar insanım diyen herkesi ürkütmüş ve infiale sürükleyerek ürpermesine neden olmuştur.

Ülkemizin farklı illerinden Avrupa’ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısının Yunanistan tarafından kapatılmasıyla maruz kaldığı trajediler tek kelimeyle barbarlıktır.

 İnsan haklarını yok sayan sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan’a sahip çıkılması barbarlığa ortaklıktır.


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