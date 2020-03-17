MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli koronavirüsü ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli: "Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur." diye konuştu.
Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, "Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir." ifadelerini kullandı.