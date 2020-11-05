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  • MHP lideri Bahçeli'den İzmir depremi açıklaması: CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur
05 Kasım 2020 Perşembe 15:22 | Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'den İzmir depremi açıklaması: CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur

MHP lideri Bahçeli'den İzmir depremi açıklaması: CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, muhalefetin İzmir depremi açıklamalarına sert tepki göstererek, "Haksız yere hükümeti töhmet altında bırakan CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin İzmir depremi açıklamasına değinen Bahçeli, "Haksız yere hükümeti töhmet altında bırakan CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur" diyerek CHP'ye tepki gösterdi.

Devletin tüm imkanlarıyla İzmir halkının yanında olduğunu kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir. CHP'nin tahrikleri nafile bir gayrettir. İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. CHP'nin yalancı sözcülerinin umudu sönmüştür. Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan CHP bozguna uğramıştır."

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