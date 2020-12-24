MHP lideri Bahçeli'den il başkanları toplantısında önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır.

İnsan kaybederek bir yere ulaşamaz.

Ülkücü ülkücünün deniz feneridir. Hamdolsun mahcup olmadık, mağlup düşmedik. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Bizim için siyaset koltuk, makam, para aracı değildir.

Türklük yaşadıkça Milliyetçi Hareket Partisi yürüyecek.