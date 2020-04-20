MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Ramazan sonunda atlatacağımıza inanıyorum

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları

"Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır."



"Şayet virüs Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir. "



"Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır."

