Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9387
  • 7,5407
  • 376.213
  • 98431.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Ramazan sonunda atlatacağımıza inanıyorum

MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Ramazan sonunda atlatacağımıza inanıyorum

MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Ramazan sonunda atlatacağımıza inanıyorum

Son Dakika Haberleri.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli; "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları

 "Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır."

"Şayet virüs Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir. "

 "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır."

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Bursa'da ekmek dağıtan genç fenomen oldu

Bursa'da ekmek dağıtan genç fenomen oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Barışma yok, boşandık!

Yemek siparişi vermek güvenli mi?