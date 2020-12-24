MHP lideri Bahçeli'den AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki: Tanımıyoruz, takmıyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli İl Başkanları Toplantısı'ndan açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;



Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır.

Mahcup olmadık, mağlup olmadık. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir.

'TÜRK SİYASETİNE BİR ŞEY KAZANDIRMAYAN DEVŞİRMELER'

Ülkücü hareket milletin gür sesidir. Biz ne söylediğimizi bildiğimiz kadar ne istediğimizi de biliriz. Kendi tutarsızlıklarını gözardı edenler, kendi söylediklerine bile inanmayanlar Türk siyasetine bir şey kazandırmayan devşirmelerdir.

MHP tuzaklara kapılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Doğal ve normal olarak bizimle uğraşacaklar, nifak tohumlarını aramıza saçmak için gece gündüz nöbete girecekler.

İl Başkanlarımız Türkiye üzerinde oynanan hain oyunların farkındadır. Milletimizin onurlu mensuplarının olduğu her taraftayız. Tunceli İl Kongremizi ilk defa coşkuyla ifa ettik. 14 yıl aradan sonra Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de il kongrelerimizi tamamladık. MHP ülkenin her noktasındadır. Herhangi bir bölgenin ya da ilin değil bütün Türkiye'nin partisiyiz. 14 Mart 2021'de yapacağımız kurultaya demokratik hazırlığımız tamamlanmıştır.

2021 İSTİKLAL MARŞI YILI

TBMM'de tam bir ittifakla 2021 İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmiştir. Kurultayımız düşmana korku aşılayacaktır. Durmayacağız, yorulmayacağız, gecikmeyeceğiz. Ülkülerimizin heyecanıyla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Kazananın Türkiye olacağına samimiyetle inanıyoruz.

2020 BELALARIN KOL GEZDİĞİ BİR YILIN ADIDIR

Yaşadıklarımız kaygılarımızı diri tutsa da umudumuzu koruyoruz. 2020 yılı ne milletimizin hatırından ne de insanlığın ortak hafızasından asla silinmeyecektir. 2020 belaların kol gezdiği, tehditlerin serbest dolaşıma girdiği bir yılın adıdır. Kovid-19 hastalığının yoğun fırtınası bu yıla damga vurmuştur. Hastalıklar, salgınlar üst üste yığılmış, görüş açımızı perdelemiştir. Sağlık olmadan hiçbir şeyin kıymeti olamayacaktır. Pek çok ülke çaresizliğin kuytusuna gizlenmişken Türkiye ön almıştır. Ezberleri bozan Kovid-19 virüsü henüz tasviri yapılamamış bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Sosyal yaraların sarılması, ekonomik külfetin kaldırılması mukadderdir. Aşının uygulanmaya başlamasıyla sabır, dua ve tıbbın müktesabatıyla inşallah bu kötü günler aşılacaktır. İnsanlık dayanışmayı korona günlerinde hatırlamıştır. Sorun küreseldir. Bu nedenle politikalar da küreyi kuşatmak zorundadır. Lider ülke Türkiye hedefine ortak akıl ile ulaşmak yerine bu hedefi kösteklemek maksadıyla canını dişine takan sefil siyaset anlayışlarının varlığı büyük bir pürüzdür. Türkiye'nin en önemli sorunu iç bünyesinde açılan gediklerdir. İktidar devşirmek için çırpınanların ya ar damarları çatlamış, ya da arsızlıkları dillerine vurmuştur. Bakınız CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye, diğer siyasi ucubelere. Emin okunuz görüp görebileceğiniz bu olacaktır. Ülkesine milletine namlu çevirenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, onlardan medet umanlar iç işgal cephesinde mevziye girenlerdir. El atına binen tez inecektir. Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibar bir tekliftir. İsteyenin istediği masaya 24 saat oturmasında sakınca yoktur. Buna engel olan yoktur. Buyursunlar otursunlar fiskos yapsınlar, kısır yeyip keyiflerine baksınlar. Gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşhur anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? CHP, HDP, İYİ Parti, SP masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı?