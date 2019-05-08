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  3. MHP, İstanbul çalışmalarına başlıyor

MHP, İstanbul çalışmalarına başlıyor

MHP, İstanbul çalışmalarına başlıyor

MHP, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından seçim çalışmaları için harekete geçti.

Bu kapsamda Genel Başkan Devlet Bahçeli, hemşehri nüfusu İstanbul'da yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanlarıyla yarın bir araya gelecek. Bahçeli, İstanbul'da 240 bin ve üzerinde hemşehri nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il başkanlarını Ankara‘ya çağırırken, sürece İstanbul'daki hemşehri dernekleri üzerinden katkı sağlanması planlanıyor.  

İL TEŞKİLATIYLA İFTAR

Bahçeli, cumartesi günü de İstanbul İl Teşkilatı ile iftarda bir araya gelecek. Seçimin tekrarlanması halinde "İstanbul'a mitili atacağım" diyen Bahçeli, il teşkilatlarıyla bir araya gelerek İstanbul'daki seçim çalışmalarını başlatacak.

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