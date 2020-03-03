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  3. Bahçeli'den Hatay resti: Kim Hatay'a göz koyarsa o gözü oyarız

Bahçeli'den Hatay resti: Kim Hatay'a göz koyarsa o gözü oyarız

Bahçeli'den Hatay resti: Kim Hatay'a göz koyarsa o gözü oyarız

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu alçak saldırıyla ilgili "Arkasında Suriye ve İran vardır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. İdlib'den çekilirsek, Hatay'dan olmamız kaçınılmaz. Kim Hatay'a göz koyarsa, o gözü oyarız" dedi.

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

Alçak saldırının arkasında Suriye ve İran var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumdur.

Esed hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum.

Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır. Türk milletine zor söker mi?

İdlib'den çekilirsek, Hatay'dan olmamız kaçınılmaz. Kim Hatay'a göz koyarsa, o gözü oyarız.

Kılıçdaroğlu anlamıyor musun neden İdlib'deyiz? Sayın Kılıçdaroğlu madem bizi duymuyorsun bari Atatürk'ün söylediklerine kulak ver. 

Türk askeri İdlib'de kasıtlı hedef alındı. Ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur. Bu menfur saldırının insanlığa, ikili anlaşma ve uzlaşmalara, evrensel değer ve mirasa aykırılığı ortadadır. 27 Şubat 2020’de rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar? Neyi anlatıyorlar? Putin'in varmak istediği yer neresidir? Biz Rusya'ya güvenilmez derken haksız mıyız?

Esed'in son kullanma tarihi bittiğinde fişini önce Putin çekecektir. Bunun için Esad topraklarını Rusya'ya hibe etmiştir. Rusya, Astana ve Soçi'ye mutabık kalmalıdır. Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığı gayrimeşrudur. Uyarıyorum, Türkiye'nin şakası yoktur. Rusya ve Suriye Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır. 

Nerede medeniyet, nereye gitti insanlık?


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