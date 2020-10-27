MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Osman Durmuş, inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, kısacası adam gibi adamdı. 57. Cumhuriyet Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görev almış, gayreti, tecrübesi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştır. Osman Durmuş'a rahmetler niyaz ediyorum, ailesine, sevenlerine, camiasına sabır ve metanet diliyorum.

Tarih anlayışımız devri, coğrafya anlayışımız dönemsel değildir.

"DENEMEK İSTEYEN BUYURSUN DENESİN"

Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlık onurudur. Cumhuriyet milli mücadelenin taçlanmış, milli gönüllerde taht kurmuş halidir. Şehit ve gazilerimizin bedelini çok ağır ödediği kahramanlık beratıdır. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır. Hesap hatası yapanlar dökülen kanları unutmasınlar. Bizim verecek toprağımız yoktur, çizilecek sınırımız yoktur, bölünecek milletimiz yoktur. Yerli ve yabancı husumet cephesine dünyayı dar edecek imanımız vardır. Her işgal girişimini defedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa, buyursun, denesin. Millet sevdalıları sonuna kadar buradadır.



Yönetim sistemimizdeki reform ülkemizin önünü açmıştır. Sistemsel aksaklıklar giderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha muasır olabilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Güçlendirilmiş parlamanter sistemi isteyenlerin nasıl bir tenakuzun içine düştükleri ortadadır. Güçlendirilmiş parlamanter sistem isteynler kendilerine önce çeki düzen vermeli, önce alev alan çatılarını söndürmelidir.

Ayrıntılar geliyor...