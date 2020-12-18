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18 Aralık 2020 Cuma 18:04 | Son Güncelleme:

Bahçeli: Cumhur İttifakı 2023 yılında tekrar iktidar olacak

Bahçeli: Cumhur İttifakı 2023 yılında tekrar iktidar olacak
AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin açıklamalada bulundu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini izlemek üzere Meclise gelen Bahçeli, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ittifakı bozmaya zemin hazırlıyor" iddiasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak."
<p>Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Okan Güray Bülbül asgari ücretle ilgili merak edilenleri Akşam TV̵

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