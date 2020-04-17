Meydanlarda sosyal mesafe güneşe takıldı

Tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Esenyurt’ta bu uyarılar hiçe sayıldı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar.

VİRÜSTEN ÖLMEYİ BEKLİYORUZ



Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, “Evde oturmaktan çok sıkıldım. Virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye bekliyoruz. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Biz de onun için dışarıya çıkıyoruz” dedi.

İZİN BELGESİ KUYRUĞU



Gaziosmanpaşa’da, hafta sonu 31 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının öncesinde seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, Kültür ve Sanat Merkezi önüne akın etti. Alaattin Üngar, “Erzurum’da arıcılıkla ilgileniyorum. Seyahat izin belgesi almak için geldim” dedi. Ümraniye’de havaların ısınmasıyla birlikte güneşi gören vatandaşlar, bir kısmı trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi’ne akın etti.

ADANALILAR DA SOKAKTA



Adana’da havaların da ısınmasıyla, bazı vatandaşlar kentte kalabalık gruplar halinde dolaşmaya başladı. Bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı da görüldü. Eşref Oral, “İnsanlar kendi sağlıklarını düşünmüyorlar. Kendilerini geçtim, önlem almayarak toplum sağlığını tehdit ediyorlar. İşi olanın yanı sıra işi olmayan da çıkıyor” diye konuştu.