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  3. Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına 2 gözaltı kararı
06 Eylül 2020 Pazar 19:44 | Son Güncelleme:

Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına 2 gözaltı kararı

Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına 2 gözaltı kararı
AA

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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