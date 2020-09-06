06 Eylül 2020 Pazar 19:44 | Son Güncelleme:AA
Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına 2 gözaltı kararı
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AA'nın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.