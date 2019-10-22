Mevlid Kandili önemi nedir anlamı ne demek?

Mevlid Kandili 2017 yılında 29 Kasım çarşamba gününe denk geliyor. Yani önümüzdeki hafta 29.11.2017 çarşamba günü mevlid kandili. Peki mevlid kandili duası nasıldır hangi namaz kılınır önemi nedir o gece ne olmuştur. Mevlid kandilinin manası ve önemi Hazreti Muhammed'in doğum günü olmasından ileri gelir.

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MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUASI : Mevlid Kandili duasını Nihat Hatipoğlu'nun aşağıdaki videosunu dinleyerek yapabilirsiniz. Mevlit Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı ederse kabul olunur.

-“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!”

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid kandilinin manası ve önemi Hazreti Muhammed'in doğum günü olmasından ileri gelir. Mevlid Kandili'nde bol bol dua edilmesi ve bu gecenin namaz gibi ibadetlerle geçirilmesi öneriliyor. Peki Mevlid Kandili namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır, hangi duaları okumak gerekiyor. Sizler için Mevlid Kandili ibadetlerini biraraya derledik.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.