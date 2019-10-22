Mevlid Kandili önemi nedir anlamı ne demek?
Bu sene Mevlid Kandili 29.11.2017 çarşamba gününe denk geliyor. Önümüzdeki hafta ifa edilecek olan Mevlid Kandili gecesinde 4 rekat Tesbih namazı kıldıktan sonra bol bol dua edilmesi öneriliyor. Peki Mevlid Kandili namazı kaç rekattır saat kaçta nasıl niyet edilerek kılınır? Sizler için Mevlid Kandili duası ile birlikte namazının kılınışını hazırladık. Mevlid kandilinin önemi nedir? Mevlid 'doğum zamanı' demektir. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olan Mevlid Kandili gecesinde dilekler geri çevrilmez. İbadetle geçirilmesi önerilen bu gecede bol bol dua edin. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Peki Mevlit ne demektir biliyor musunuz? Mevlüd kandilinin önemi nedir? Mevlid Kandili gecesinde bolca dua edip 4 rekat namaz kılmak makbuldür. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandilinizi kutluyoruz.
Mevlid Kandili 2017 yılında 29 Kasım çarşamba gününe denk geliyor. Yani önümüzdeki hafta 29.11.2017 çarşamba günü mevlid kandili. Peki mevlid kandili duası nasıldır hangi namaz kılınır önemi nedir o gece ne olmuştur. Mevlid kandilinin manası ve önemi Hazreti Muhammed'in doğum günü olmasından ileri gelir.
MEVLİD KANDİLİ SELATEN NARİYE HATMİ NASIL YAPILIR? - TIKLA ÖĞREN
MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Hatm-i Enbiya Mevlid Kandili gecesi nasıl yapılır? - TIKLA ÖĞREN
MEVLİD KANDİLİ EN GÜZEL CEP TELEFONU WHATSAPP MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Mevlid Kandili'nde yaşanan büyük mucize nedir? - TIKLA ÖĞREN
MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUASI : Mevlid Kandili duasını Nihat Hatipoğlu'nun aşağıdaki videosunu dinleyerek yapabilirsiniz. Mevlit Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı ederse kabul olunur.
-“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!”
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Mevlid kandilinin manası ve önemi Hazreti Muhammed'in doğum günü olmasından ileri gelir. Mevlid Kandili'nde bol bol dua edilmesi ve bu gecenin namaz gibi ibadetlerle geçirilmesi öneriliyor. Peki Mevlid Kandili namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır, hangi duaları okumak gerekiyor. Sizler için Mevlid Kandili ibadetlerini biraraya derledik.
MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.