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  3. Metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüsün motor kısmında Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı.

Metrobüs görevlileri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Yangın nedeniyle seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluştu.

Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.  (AA)

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