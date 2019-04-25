Metrobüsteki korkunç saldırıya uğrayan kadın olay anını anlattı

İstanbul’da önceki gün, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, Avcılar’a geldiğinde N.C. adlı kadın, Fatih Özdemir’in cinsel saldırısına uğradığını söyleyerek şikâyetçi oldu. N.C. ifadesinde, metrobüste bir adamın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

‘SUSMAYACAĞIM’

Polis araştırma başlatırken, olayın görüntüleri de sosyal medyada kısa sürede yayıldı. N.C. adlı kadının kaydettiği videoda "Ben susmayacağım, sen utanacaksın” dediği duyuldu. Görüntülerde de görülen ve adının Fatih Özdemir olduğu belirlenen kişi Saadetdere Mahallesi metrobüs durağında polise teslim edildi.

TUTUKLANDI ‘ALTIMA KAÇIRDIM’ DEDİ

Avcılar Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih Özdemir’in ifadesinde “Kadın birden bağırınca korktum ve altıma kaçırdım. Bir şey yapmadım.” dediği öne sürüldü. Polis, Özdemir ve N.C.’nin kıyafetlerini inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Sorgudan sonra Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Özdemir tutuklandı.

"UYUYOR GİBİ YAPTIM AMA..."

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre; bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak görev yapan N.C. başından geçenleri şöyle anlattı:

“Metrobüse bindim, çok kalabalıktı. Ben koltukta oturuyordum. Tacizci Fatih Özdemir ise yanımda ayakta bekliyordu. Etek giymiştim. Bana temas etti. Bir yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyordu. Ben uyuyor numarası yaptım. Elinde bir poşet vardı ve cinsel organının önünde tutuyordu. Bazı hareketler yapıyordu. Ben ilk başta anlamadım ne olduğunu. Ben çığlık atmaya başladım. Çevredekiler tuttu, kaçmasına izin vermedi.”