Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7497
  • 6,3345
  • 269.643
  • 106133
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Metrobüs'te yeni dönem! Şirinevler ve Zincirlikuyu duraklarında uygulanmaya başlandı

Metrobüs'te yeni dönem! Şirinevler ve Zincirlikuyu duraklarında uygulanmaya başlandı

Metrobüs'te yeni dönem! Şirinevler ve Zincirlikuyu duraklarında uygulanmaya başlandı

İETT, metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, diğer istasyonlarda da yapılacak.

Metrobüs hattındaki duraklara, 'durma yeri işaretleri' uygulanmaya başladı. Uygulama sayesinde yolcular metrobüsün duracağı ve kapıların açılacağı yeri görebilecek. Uygulama sayesinde metrobüse biniş sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.

DHA


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar
<p>Diyarbakır´da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi´ndeki Seyrantepespor´u yön

Sosyal Medyayı Salladı! İşte Diyarbakırlı ´Mourinho´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Otomobil markalarının gizli anlamları

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular