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  3. Metrobüse kurşun isabet etti!
03 Eylül 2020 Perşembe 21:38 | Son Güncelleme:

Metrobüse kurşun isabet etti!

Metrobüse kurşun isabet etti!
AA

İstanbul'da Beylikdüzü-Avcılar seferini yapmakta olan metrobüse kurşun isabet etti.

Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse kurşun isabet etti.

AA'nın aktardığı habere göre, seyir halindeki metrobüse Halıcıoğlu durağında nereden atıldığı belli olmayan kurşun isabet etti.

Durumu fark eden yolcular, metrobüs şoförünü uyardı. Şoför, aracı kenara çekerek yolcuları indirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Metrobüsün içinde ve dışında inceleme yapan polis, silahı kullanan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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