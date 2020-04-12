Metrobüs şoförleri için tulumlu önlem

Her geçen gün artırılan önlemler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından metrobüs şoförlerine koruyucu tulum da dağıtıldı. Metrobüslerin birinci kapıları da kullanım dışı bırakıldı ve yolculardan diğer kapılardan inip binmeleri istendi. İBB İETT Genel Müdürlüğü Metrobüs Genel Müdürlüğü Saha Denetim Amiri Bülent Aydın, “Her seferde tulumlarımız değiştiriliyor. Bunun haricinde koruyucu eldiven ve maskeyi de talebe karşılık olarak veriyoruz” dedi.

Vatandaşlar, metrobüs şoförlerinin aldığı önlemlerden memnun olduklarını belirtti.