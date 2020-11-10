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10 Kasım 2020 Salı 22:28 | Son Güncelleme:

Meteorolojinden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteorolojinden Kuzey Ege için fırtına uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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