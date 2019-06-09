09 Haziran 2019 Pazar 08:58 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 08:58
Meteoroloji'den yeni uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 09 Haziran 2019 için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz , Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.