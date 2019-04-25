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Meteorolojiden yeni toz taşınımına karşı uyarı

Meteorolojiden yeni toz taşınımına karşı uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, iki gündür İzmir ve çevresinde etkili olan toz taşınımının yarın da (Cuma) etkili olacağını bildirerek vatandaşları uyardı.

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Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımının etkisiyle İzmir'e adeta çamur yağdı. Toz taşınımı iki gündür devam ederken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yeni bir toz taşınımı uyarısı yaptı. Meteoroloji, toz taşınımının yarın da (Cuma) bölgede etkili olacağını bildirerek vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre iki gündür bölgemizde devam eden toz taşınımının yarın (Cuma) da etkili olması beklenmektedir. Toz taşınımının Cumartesi günü hafifleyerek etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Toz taşınımı sebebi ile meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İHA

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