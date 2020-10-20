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  • Meteorolojiden Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin için kuvvetli yağış uyarısı
20 Ekim 2020 Salı 07:54 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Metetorolojiden yapılan son dakika açıklamasında, bugün Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre,  Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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