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  3. Meteoroloji'den son dakika sıcaklık uyarısı geldi! 8 derece birden düşecek

Meteoroloji'den son dakika sıcaklık uyarısı geldi! 8 derece birden düşecek

Meteoroloji'den son dakika sıcaklık uyarısı geldi! 8 derece birden düşecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya, Türkiye bugün yen bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların batıda 4 ila 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerimiz için kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek "ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çorum, Amasya, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ile Bilecik, Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK

Batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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