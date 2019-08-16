Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5641
  • 6,1821
  • 271.111
  • 96578.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteoroloji'den İstanbul açıklaması! 'Sağanak ve gök gürültülü sağanak'

Meteoroloji'den İstanbul açıklaması! 'Sağanak ve gök gürültülü sağanak'

Meteoroloji'den İstanbul açıklaması! 'Sağanak ve gök gürültülü sağanak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin ve İstanbul'un aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal Kaya kararını verdi! Ünlü oyuncu doğumdan sonra...
Arkadaşlık aşka dönüştü! Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı yeni bir aşka yelken açtı
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
Damat adayı intihar etmişi! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Simge konseri terk edince yuhalandı
<p>YouTube´da 4 buçuk milyondan fazla abonesi, Instagram´da ise 1 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla

Sahaya girmişti! Tepki yağıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muzun hiç bilmediğiniz zararları!

Ünlü firmaların logolarındaki sır ne?