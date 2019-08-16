Meteoroloji'den İstanbul açıklaması! 'Sağanak ve gök gürültülü sağanak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin ve İstanbul'un aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.