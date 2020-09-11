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11 Eylül 2020 Cuma 20:35 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden Sivas ve Erzincan için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Sivas ve Erzincan için sağanak uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA'nın aktardığı haberde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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