Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık7 / 30



AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 29°C Az bulutlu ve açık8 / 30



İÇ ANADOLU Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Ankara, Çankırı, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 30°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, öğle saatlerinde bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 26°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Bayburt hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 35°C Az bulutlu GAZİANTEP °C, 33°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 33°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

