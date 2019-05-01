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Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı ve serin hava uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yarın yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra Cumartesi günü öğleden sonra doğu bölgelerden ülkemizi terk etmesi bekleniyor" denildi

Üç büyük kentte beklenen hava durumu şöyle açıklandı:

İstanbul; yarın çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma ve Cumartesi günleri ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ankara; Yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma günü hafif olmak üzere sağanak yağışlı, Cumartesi günü ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir; Yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi günü ise parçalı zamanla çok bulutlu olması bekleniyor.

(DHA)

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