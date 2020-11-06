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06 Kasım 2020 Cuma 18:35 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya yarın Doğu Karadeniz ve Marmara'nın doğusu ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli dolaylarında sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Marmara'nın doğusu ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK TAHMİN EDİLİYOR

Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor.

Van, Hakkari, Ağrı, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in doğusunda da etkisini sürdürecek sağanağın, Rize, Trabzon, Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Ordu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:</p><p><a h

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