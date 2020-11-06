Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya yarın Doğu Karadeniz ve Marmara'nın doğusu ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli dolaylarında sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz, Marmara'nın doğusu ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
İSTANBUL İÇİN SAĞANAK TAHMİN EDİLİYOR
Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor.
Van, Hakkari, Ağrı, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in doğusunda da etkisini sürdürecek sağanağın, Rize, Trabzon, Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Ordu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.