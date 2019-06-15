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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor

Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

(AA)

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