Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde, yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelmesi, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

(AA)