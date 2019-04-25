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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Batı Akdeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan Cuma günü Türkiye'nin güney ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Batı Akdeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın doğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı Ege'de toz taşınımı öngörülürken, gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyindeki kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

(AA)

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