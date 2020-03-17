Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar geri geliyor

Meteoroloji de gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. MGM, Batı bölgelerindeki iller hariç yurt genelinde sağanak ve kar yağışı beklendiğini bildirdi. Buzlanma ve don olayına karşı da uyarı yapılırken vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği duyuruldu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Afyonkarahisar, Karabük, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Siirt, Şırnak ve Bitlis'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Siirt, Şırnak ve Bitlis'in batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.