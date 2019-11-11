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  3. Meteoroloji'den önemli uyarı: Pastırma sıcaklıkları bitiyor, hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji'den önemli uyarı: Pastırma sıcaklıkları bitiyor, hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji'den önemli uyarı: Pastırma sıcaklıkları bitiyor, hava sıcaklıkları düşüyor

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklığın 2 ile 4 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken İzmir'i bugün sağanak yağış bekliyor. Çarşamba ve perşembe günü ise batı kesimleri şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altına girecek. İşte İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

İSTANBUL HAVA DURUMU

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklığı İstanbul'a çarşamba ve perşembe günü kendisini gösterecek şiddetli rüzgar şeklinde yansıyacak.

Hafta boyunca yağış beklenmezken gündüz ile gece sıcaklıkları arasındaki fark artmaya başladı.

İstanbul ise bugün 22 derece ve bulutlu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27 

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23


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