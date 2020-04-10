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Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Hatay'da bu akşam sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak. 

AA'nın aktardığı habere göre, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevreleri ile akşam ilk saatlerde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir.

Kars çevresinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.


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